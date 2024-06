Лорис Кариус женился! Роскошная церемония прошла на итальянских островах💍👰🏻🤵🏻

Печально известный бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус женился на своей девушке и матери их общего ребенка итальянской телеведущей Дилетте Леотте.

Свадебная церемония состоялась на Липарских островах в Италии, в окружении друзей и семьи.

Невеста с Кьярой Ферраньи

Клаудио Маркизио

Кьяра Ферраньи и жена Альваро Мораты Аличе Кампелло

160 гостей пары наблюдали, как Дилетта, в сопровождении своего отца, подошла к алтарю под песню Джона Ледженда All of me.

На церемонии также присутствовала дочка Кариуса и Леотты Ариа, которой в августе исполнится год.

На сегодняшний день 31-летнтний Лорис Кариус остается голкипером «Ньюкасла», но теперь мы можем ждать его перехода в итальянский клуб?