Лорис Кариус женился! Роскошная церемония прошла на итальянских островах💍👰🏻🤵🏻
Печально известный бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус женился на своей девушке и матери их общего ребенка итальянской телеведущей Дилетте Леотте.
Свадебная церемония состоялась на Липарских островах в Италии, в окружении друзей и семьи.
160 гостей пары наблюдали, как Дилетта, в сопровождении своего отца, подошла к алтарю под песню Джона Ледженда All of me.
На церемонии также присутствовала дочка Кариуса и Леотты Ариа, которой в августе исполнится год.
На сегодняшний день 31-летнтний Лорис Кариус остается голкипером «Ньюкасла», но теперь мы можем ждать его перехода в итальянский клуб?