🔥 Оказывается, на Исака претендует не только «Ливерпуль». Пока англичане готовят новое предложение, в гонку вступает еще один суперклуб 😮
По информации beIN SPORTS, на нападающего Александера Исака появился новый претендент.
Трансфер в «Ливерпуль» под угрозой срыва из-за нежелания «Ньюкасла» продавать игрока, не имея на него достойной замены. Возможная альтернатива – существенное увеличение предложения. Этот вариант, судя по всему, «скаузеров» не устраивает.
Изначально красные предложили 110 миллионов фунтов стерлингов. «Сороки» отказали, а сейчас обсуждается вариант 80+60 млн – первая половина выплачивается сразу, а вторая в следующем сезоне.
Но есть и новый, совершенно неожиданный, претендент – мадридский «Реал».
Пока неизвестно, какие условия готов предложить королевский клуб, но потенциальный трансфер шведского нападающего им интересен.
Нет, он не будет изменять клубу мечты.