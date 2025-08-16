😲 «Реал» связался с «Арсеналом» ради грандиозного обмена. «Канониры» отказали, а фанатам смешно

Популярный инсайд-аккаунтi ndykaila News пишет, что мадридский «Реал» связался с «Арсеналом» по поводу возможного обмена Родриго на Вильяма Салиба.

Уточняется, что это произошло в среду вечером. «Канониры» отклонили предложение, дав понять, что будут рассматривать только прямой трансфер бразильца.

Английские фанаты не понимают упорства «Мадрида».

💭 «Реал» не может поверить, что Салиба не хочет к ним переходить».

💭 «Они на самом деле думают, что могут получить Салиба. Лол».

💭 «Потеря Салиба станет началом конца «Арсенала».

💭 «Ну за £100 млн можно его и продать».

💭 «Они не понимают, что «Арсеналу» вообще не интересно продавать Салиба?»