Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри стал первым игроком, дисквалифицированным по новому правилу на Евро-2024. Родри был предупрежден в матче Испании с Хорватией (3:0) после того, как сбил Бруно Петковича. Многие считали, что он должен был быть удален за то, что прервал голевую атаку.

В матче против Италии Родри получил еще одну желтую карточку в конце первого тайма за то, что пожаловался судье. Согласно новому регламенту УЕФА, общаться с судьей разрешается только капитанам команд. Капитаном сборной Испании является Альваро Мората, вице-капитаном - Дани Карвахаль.

Серия желтых карточек Родри означает, что он будет дисквалифицирован на заключительный матч группы В Испании против Албании.

Роберто Розетти, управляющий директор УЕФА по судейству, сказал: «Быть арбитром в современной игре очень сложно».

«Судья, находящийся в центре поля, принимает от 200 до 250 решений за матч - то есть по одному каждые 22 секунды - в сложных, а иногда и спорных ситуациях, под огромным давлением, и каждая из них тщательно изучается и пересматривается под разными углами зрения как болельщиками, так и экспертами».

«Судья не может объяснить решение, когда на вас нападают 22 игрока. Это может привести к нарушению коммуникации, и красивая игра очень быстро превратится в безобразную».

«Важно отметить, что мы хотим, чтобы только капитан команды, желающий обсудить принятое решение, имел возможность обратиться к судье».