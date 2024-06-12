«Времени все меньше». Месси назвал клуб, где закончит с футболом – а ведь всю карьеру планировал иначе

«Интер Майами» станет моим последним клубом. На сегодня это так.

Я люблю играть в футбол, и сегодня наслаждаюсь этим гораздо больше, потому что понимаю, что времени все меньше», – сказал Лионель Месси в интервью ESPN.

Контракт Лео с «Интер Майами» рассчитан до декабря 2025 года. Таким образом, возвращение аргентинца в «Барселону» теперь практически исключено.Также исключен вариант и с «Ньюэллс Олд Бойз» – родным клубом Месси. В течение карьеры аргентинец неоднократно заявлял, что хотел бы завершить свою футбольную историю на родине.