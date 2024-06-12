Гомес интересен «Баварии». «Ливерпуль» не намерен продавать защитника

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани намерен подписать игрока «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Mirror, клуб Бундеслиги планирует купить защитника мерсисайдцев Джо Гомеса.

Компани ценит англичанина за универсальность и считает, что тот может помочь немецкой команде.

Гомес провел редкий сезон без травм и оставил приятное впечатление от выступлений за «Ливерпуль», благодаря чему Гарет Саутгейт вызвал его в сборную Англии на Евро-2024.

«Ливерпуль», как сообщается, не заинтересован в продаже защитника.

В позапрошлом году Гомес подписал новый пятилетний контракт с «Ливерпулем».