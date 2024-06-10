📸🎥 Сборную Шотландии с колоритом встретили в Германии! Джон Макгинн уже выучил традиционный баварский танец

Осталось всего четыре дня до старта чемпионата Европы, турнир пройдет в Германии. В матче открытия Евро-2024 бундестим сыграет со сборной Шотландии, встреча пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене.

9 июня шотландцы прибыли на свою базу, расположенную в баварском городке Гармиш-Партенкирхен. После заселения команду ждал сюрприз – мультикультурная приветственная вечеринка, на которой играл баварский духовой оркестр вместе с шотландским волынщиком.

Килты, ледерхозе и дирндли – традиционная одежда добавила колорита.

Затем шотландских гостей ждал ускоренный курс шуплатлера – традиционного танца баварцев и тирольцев. Джон Макгинн выбрал быть счастливым и присоединился к пляскам.

Посмотрите, как он чувствует!

После приветственных речей мэра Гармиша и тренера сборной Шотландии гости смогли расписаться в золотой книге города и послушать серенаду местных музыкантов.

Энди Робертсон остался в восторге от такой встречи: «Этот теплый прием после долгого путешествия был просто фантастическим. Мы надеемся, что сможем выиграть много матчей и остаться здесь надолго».

Стив Кларк дал понять, что на поле немцам не стоит ждать подарков от его подопечных: «Мы признаем, что нас ждет сложный соперник, но надеемся, что немцы видят в нас таких же непростых противников».

А мы надеемся, что после энергичных танцев представителей Шотландии накормили баварскими сосисками.