Иско женился❤️Танцевать на свадьбе пришлось на костылях

Звезда «Бетиса» и бывший игрок «Реала» Иско Аларкон женился на своей давней спутнице Саре Саламо в Мадриде.

«Семь лет, трое детей, четверо собак спустя, у алтаря мы признались друг другу в любви. В этот особенный день мы были окружены невероятными и важными для нас людьми», - сообщила счастливая пара в социальных сетях.

На свадьбе Иско был на костылях, потому что за пару недель до этого перенес операцию после перелома левой малоберцовой кости, полученного в 36-м матче против «Лас-Пальмаса» и лишившего его возможности вернуться в сборную Испании для участия в Евро