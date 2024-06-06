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Криштиану и Джорджина отметили день рождения двойняшек🎂

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отметили день рождения двойняшек Матео и Эвы – средним детям португальца исполнилось по 7 лет. И Криштиану, и Джорджина поделились кадрами с праздника.

Напомним, что пара воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего (2010), Матео и Эву (2017), Алану Мартину (2017) и Беллу-Эсмеральду (2022).

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