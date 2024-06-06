Легенда «Реала» присоединится к «Аль-Насру» - его рекомендовал сам Криштиану

Легенда мадридского «Реала» Фернандо Йерро присоединился к «Аль-Насру» в качестве нового спортивного директора клуба.

56-летний специалист будет отвечать за трансферную политику клуба из Саудовской Аравии. Сообщается, что испанец был рекомендован клубу Криштиану Роналду, который работал с ним в «Реале» с 2014 по 2015 год.

Йерро также был спортивным директором национальной сборной Испании в последнее десятилетие. В качестве игрока Фернандо Йерро выступал за «сливочных» с 1989 по 2003 год, проведя за клуб более 600 матчей.