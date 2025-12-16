Карл из «Баварии» мог играть за «Мадрид». В детстве проходил просмотр в «королевском клубе»

17-летний Леннарт Карл стал, возможно, главным открытием в топовых европейских лигах в этом сезоне.

Только за последние три месяца он стал самым молодым игроком, кому удалось: забить за «Баварию» в ЛЧ, забить в своих двух первых играх ЛЧ, забить в трех матчах ЛЧ подряд, забить и ассистировать в одной встрече Бундеслиги. Парень также стал самым молодым игроком с пятью голевыми действиями в немецком первенстве.

Конечно, многие фанаты хотели бы видеть такой талант в своей любимой команде. Поклонники «Мадрида», например, нашли фотографию 10-летнего Леннарта в форме «королевского клуба» на «Сантьяго Бернабеу».

Карл никогда не проходил обучение в системе «Мадрида», парень рос в «Виктории» из Ашаффенбурга и франкфуртском «Айнтрахте». В 2022-м 14-летний футболист поступил в академию «Баварии», в основу которой он пробился летом 2025-го.

А ведь Леннарт сегодня мог выступать за «Реал». Фото юного игрока на «Бернабеу» было сделано в 2018-м, когда 10-летний Карл прибыл в столицу Испании, чтобы пройти просмотр в «королевский клуб».

Журналист издания Süddeutsche Zeitung Себастьян Лейсганг, уроженец родного города Леннарта, хорошо знаком с семьей звездочки Рекордмайстера. Корреспондент рассказал, как разворачивались те события:

«Леннарт проходил просмотр в «Мадриде», когда ему было 10 лет. Клуб организовал тренировочные сборы на региональном уровне, они проходили в Гроскроценбурге. Леннарт показал себя хорошо и прошел в следующий раунд, который состоялся в Меммингене. И там он показал себя отлично, после чего его пригласили в расположение «Мадрида» и дали потренироваться на «Бернабеу».

Как всем известно, сделка с «Реалом» не состоялась. Его отец позже рассказал мне, что он был этому очень рад. Отец Леннарта чувствовал, что тогда речь шла не о его сыне, а скорее о заключении контрактов с крупными агентствами игроков. Да и сейчас его семья, оглядываясь назад, конечно, не сожалеет об этом».

«Сливочным» на заметку: в академии «Айнтрахта» сейчас играет еще один Карл – младший брат Леннарта. Малыш позирует со своими кубками в соцсетях, уже пишет о правильной ментальной подготовке.

Пригодился бы Леннарт «Мадриду»?

