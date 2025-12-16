🎥 Кадры допроса Луиса Энрике по делу Негрейры. Говорит, что не получал отчетов от судей
В Испании продолжается суд по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры. «Барселону», напомним, обвинили в преступных выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей в период с 2001-го по 2018-й.
В суде выступил Луис Энрике – экс-тренер «блауграны», сегодня возглавляющий «ПСЖ». На кадрах, опубликованных испанской прессой, менеджер почти на все вопросы стороны обвинения отвечает отрицательно.
Кадрами делится издание El Chiringuito.
Прокурор: «Барселона» утверждает, что клуб платил Негрейре за «отчеты о судействе», которые помогали команде готовиться к играм. Вы когда-нибудь слышали об этих отчетах за 6 лет работы главным тренером клуба?»
Луис Энрике: «Нет».
Прокурор: «Кто-нибудь в клубе сообщил вам, что эти отчеты доступны, если они вам понадобятся?»
Луис Энрике: «Нет».
Прокурор: «Были ли эти отчеты предоставлены кому-либо из ваших сотрудников?»
Луис Энрике: «Нет. За те 6 лет, что я был тренером, никто не предлагал мне отчетов и не показывал их, ни мне, ни кому-либо из членов моего штаба. Могу вас в этом заверить».
Показания также дал Эрнесто Вальверде. Он, как и Энрике, утверждает, что не запрашивал и не получал отчеты.