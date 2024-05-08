Бартон не признает величие Месси – считает «генетически модифицированным». Почему Лео не забанили за гормоны?

Джоуи Бартон разжег очередные споры о величии Лео Месси. Легенда АПЛ и действующий тренер «Бристоль Роверс» уверен, аргентинцу сильно помогли медикаменты:

«Для меня имя Месси отмечено большой звездочкой, потому что он начал принимать стероиды и все такое в молодости, чтобы стать выше. Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка».

«Каждую ночь я делал себе инъекции». Лео страдал недостатком гормона роста

Редкую болезнь Месси – недостаток гормона роста – диагностировали в 11 лет. Лео просто перестал расти. Организм не мог наращивать мышцы и ткани, что могло сказаться на почти всех функциях. С 12 семья аргентинца начала лечение юного Месси, но средств не хватало. Медикаменты обходились в 900 долларов ежемесячно, местные клубы помогать отказались, «Нюэллс Олд Бойз» не мог потянуть даже 30% от стоимости курса – тогда спасла «Барселона».

О Месси уже знали везде, потому предприниматель из Росарио рассказал о Лео Жозепу Марии Мингелье, скауту «Барсы». Тот за свои деньги привез 13-летнего Месси и его семью в Испанию. А советник президента клуба подписал временный контракт на салфетке и пообещал оплатить лечение надолго вперед.

Лео лечился под присмотром врачей, но рассказывал, что ставил уколы самостоятельно:

«Каждую ночь я делал себе инъекции в ноги. Сначала их делали мне родители, потом я научился сам. Игла была маленькой, так что мне не было больно. Для меня это было рутиной, я делал это на автомате».

В такой рутине Месси прожил всю юность. Гормон роста запрещен на профессиональном уровне в любом виде спорта, но ФИФА четко очертила границы в антидопинговом кодексе:

• лечение гормоном роста может быть применимо на детско-юношеском уровне, если задокументировано и оформлена заявка на терапевтическое применение;

• лечение используется не для увеличения производительности организма, а строго в рамках заболевания.

По информации испанских журналистов, Лео прекратил лечение до совершеннолетия. Насколько это повлияло на его карьеру – исследовать, кажется, невозможно.