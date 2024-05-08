Драма Эдина Терзича: 12 лет назад наблюдал за чемпионской «Боруссией» с трибуны, год назад упустил чемпионство, а теперь - финал ЛЧ

История, достойная книги и фильма.

2012 год, счастливый Эден на трибуне обмотанный шарфом «Боруссии» празднует чемпионский титул команды Клоппа.

Склейка - 2023 год. Терзич на домашнем стадионе упускает столь желанный чемпионский титул. Для победы в чемпионате не хватило тогда 4 минут...

И вот год спустя «Боруссия» Терзича, который в этом сезоне был так близок к отставке из-за неудач в чемпионате, в финале Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне мы упустили чемпионство на своем поле в заключительном туре. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам.

Мы росли с каждым матчем и в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит. Я очень рад выходу в финал с моей командой», – сказал главный тренер «Боруссии» в эфире DAZN по окончании матча.