В «Баварии» Гвардиола хотел выпустить Нойера в центр поля. Румменигге рассказал, почему остановил Пепа

Пеп Гвардиола давно получил всеобщее признание в статусе одного из величайших тренеров в истории футбола. Испанец часто удивляет тактикой, однако Карл-Хайнц Румменигге открыл нам Пепа с еще одной стороны. Высокомерной или до безумия гениальной – решать вам.

«После того, как Пеп выиграл Бундеслигу, он всерьез задумался о том, чтобы выпустить Мануэля Нойера в центре поля на один матч. С большими усилиями я смог помешать ему сделать это, потому что это могло быть истолковано как высокомерие», – сказал председатель правления «Баварии».