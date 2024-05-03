🤯 В «Интер Майами» ждут очередного друга Месси. Этот парень не из «Барсы», но его бы хотел заполучить каждый клуб

«Интер Майами» продолжает собирать в клубе экс-партнеров Лионеля Месси.

Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба уже надели розовые футболки «Майами», а теперь Дэвид Бекхэм планирует заманить в команду и нового аргентинца - Анхеля Ди Марию.

Контракт вингера с «Бенфикой» истекает летом, что означает шанс на уход в «Интер» в качестве свободного агента.

Херардо Мартино вскоре может получить такую команду.

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