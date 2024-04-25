Результат на лицо: супруги Льоренте придерживаются необычной диеты

Супруга игрока «Атлетико» Маркоса Льоренте модель Пэдди Ноарбе не перестает радовать поклонников в социальных сетях роскошной фигурой.

На этой неделе девушка установила золотой стандарт на церемонии вручения наград Laureus World Sport Awards.

Льоренте и Ноарбе придерживаются необычной диеты, которую часто называют «диетой пещерного человека» и «диетой каменного века». Она включает в себя только ту еду, которую употребляли в эпоху палеолита. Из рациона исключены ультраобработанные продукты

Пара есть мясо, рыбу и овощи, а также «высококачественные» сыры. В этом и состоит секрет их идеальных тел.