🎥 Кейн собрал идеального игрока. От себя не взял ничего, внезапно в одну категорию поставил Стоунза
Харри Кейн дал большое интервью Daily Mail. Пользуясь случаем, журналисты попросили нападающего собрать идеального игрока, заимствуя качества разных футболистов.
Правая нога: «[Криштиану] Роналду».
Левая нога: «[Лионель] Месси».
Скорость: «Хммм… Альфонсо Дэвис».
Физика: «[Эрлинг] Холанд».
Футбольный интеллект: «Серджи Бускетс».
Индивидуальность: «Джон Стоунз».
Похоже, мы чего-то не знаем о Стоунзе.
Как вам получившийся игрок?