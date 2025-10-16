1 мин.

🎥 Кейн собрал идеального игрока. От себя не взял ничего, внезапно в одну категорию поставил Стоунза

Харри Кейн дал большое интервью Daily Mail. Пользуясь случаем, журналисты попросили нападающего собрать идеального игрока, заимствуя качества разных футболистов.

Правая нога: «[Криштиану] Роналду».

Левая нога: «[Лионель] Месси».

Скорость: «Хммм… Альфонсо Дэвис».

Физика: «[Эрлинг] Холанд».

Футбольный интеллект: «Серджи Бускетс».

Индивидуальность: «Джон Стоунз».

Похоже, мы чего-то не знаем о Стоунзе.

Как вам получившийся игрок?

