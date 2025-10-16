На молодежном ЧМ тестируют «карточки вызова». Что это вообще такое?
В Чили проходит чемпионат мира по футболу среди футболистов до 20 лет. На молодежном мундиале тестируют использование «карточек вызова», которыми могут пользоваться тренеры играющих команд. Выглядят они вот так:
Команда получает фиолетовую или синюю карточку – назначение у них одинаковое, для разных команд предназначены разные цвета. Тренер поднимает карточку, когда хочет оспорить решение арбитра, который обязан прибегнуть к помощи VAR и посмотреть повтор спорного эпизода. Команда может воспользоваться карточкой дважды за матч.
Систему активно тестируют на молодежном ЧМ. Впервые «карточка вызова» была поднята тренером сборной Марокко в матче группового этапа против Испании: после просмотра повтора по просьбе марокканского арбитра игроку «красной фурии» показали желтую, а пенальти в ворота марокканцев был отменен.
Наставник молодежки Южной Кореи в игре с Украиной требовал проверить эпизод на возможный пенальти, но судья решение не поменял.
Все тот же тренер марокканской сборной в матче полуфинала против Франции просил пенальти для своих, но в этот раз повтор показал, что «синие» правил не нарушали. Юношеская сборная Марокко все равно вышла в финал ЧМ, обойдя французов в серии одиннадцатиметровых.
Если тесты на юношеском мундиали будут признаны успешным, «карточки вызова» станут новым стандартом игры.
Как относитесь к такому нововведению?