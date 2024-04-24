«Когда ты откажешься от глупой Суперлиги?» Аль-Хелайфи призывал президента «Барселоны» выйти из Суперлиги

Перед очным матчем Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» президент парижан Нассер Аль-Хелайфи просил Жоана Лапорту отказаться от «глупой Суперлиги».

Соперники по Ла Лиге «Реал Мадрид» и «Барселона» − единственные два клуба, которые продолжают продвигать Суперлигу, после того как итальянский клуб «Ювентус» начал процесс выхода из проекта в июле 2023 года.

Суперлига была запущена 12 клубами в апреле 2021 года, но девять клубов − «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Интер», «Милан» и «Атлетико» − впоследствии после реакции болельщиков отказались от своей поддержки.

Французский клуб «ПСЖ», а также немецкие топы, такие как «Бавария» и «Дортмунд», с самого начала заявили о своем решительном несогласии с идеей создания Суперлиги.

Аль-Хелайфи, который также является председателем Европейской клубной ассоциации (ECA) − организации, представляющей интересы профессиональных клубов в руководящем органе европейского футбола, УЕФА, в число членов которой не входят клубы, продвигающие идею Суперлиги, − рассказал о том, как он поднимал эту тему с Лапортой перед встречей двух клубов в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я всегда говорил, что Суперлига не будет существовать, − сказал Аль-Хелаифи в интервью El Mundo. − Лига чемпионов − для всех лучшее соревнование в мире, и эти клубы («Барселона» и «Реал Мадрид») играют в Лиге чемпионов, потому что знают, насколько это важно».

Аль-Хелайфи добавил, что ECA «продолжает развиваться» и без участия двух испанских клубов, и рассказал о своей встрече с Лапортой перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов: «Я спросил его: «Когда ты откажешься от глупой идеи Суперлиги?» Я уверен, что он откажется от нее. В ней нет никакого смысла».

В четвертьфинале ЛЧ «ПСЖ» выиграл у «Барселоны» с общим счетом 6:4 и вышел в полуфинал на «Дортмунд». В другом матче сыграют «Мадрид» и «Бавария».