«Барселона» потребовала все возможные фото и видео момента отмененного гола Ямаля − им уже отказали

Во время матча «Мадрида» и «Барселоны» произошел очень спорный эпизод. Ламин Ямаль подал угловой, мяч коснулся Федерико Вальверде и оказался в створе ворот. Андрей Лунин не ожидал такого развития событий, потому среагировал с задержкой. Некоторым показалось, что мяч успел полностью пересечь линию, однако достоверных данных ни у кого нет − судья Сесар Сото Градо посчитал, что гола не было.

После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта лютовал: записал видео, в котором потребовал от испанских футбольных властей предоставить ему все возможные доказательства. Если он найдет факты того, что мяч был не засчитан несправедливо, то потребует переигровки.

«Мадрид» никак не отреагировал на слова и завуалированные угрозы соперника. В «королевском клубе» считают, что каждый может использовать любые аргументы, какие захочет, и как захочет.

Отношения между двумя клубами поддерживает участие в Суперлиге. Вежливость и сопричастность заставляют их разделять трапезу, когда они сталкиваются друг с другом, но по многим другим вопросам, особенно в области судейства, что стало ясно после дела Негрейры, руководители двух клубов не имеют ничего общего друг с другом.

По данным Marca, технический комитет арбитров не планирует предоставлять изображения ни «Барселоне», ни какой-либо другой команде. Этого строго придерживаются с первого момента внедрения VAR. Каталонский клуб знает об этом, знают об этом и остальные команды, и они не собираются делать исключение из того, что произошло в класико.

Более того, CTA считает судейство Сото Градо более чем замечательным. Рефери из Ла-Риохи не в чем упрекнуть. Они подчеркивают, что ему удалось в совершенстве контролировать ход матча.