📹«Нужен парацетамол, Марко?» Перед класико Ван Бастен устроил в студии необычную разминку для головы🤪

Скучает по футболу.

Вчерашнее класико, которое на «Сантьяго Бернабеу» выиграл «Мадрид» (3:1), собрало сотни миллионов зрителей по всему миру. Практически во всех странах хотя бы один канал транслировал этот матч.

В Нидерландах один из основных вещателей − телеканал Ziggo Sport Voetbal. Во время игры работала студия, в которую позвали легенд «Аякса» − Роналда Де Бура и Марко Ван Бастена.

Перед матчем кто-то из съемочной группы включил камеру и заснял, как Ван Бастен разминает голову, отбивая мяч в студийный экран.

«Нужен парацетамол, Марко?» − иронично спросил официальный аккаунт телеканала.