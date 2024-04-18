Родри о матче «Сити»-«Реал»: «Я видел только одну команду на поле»

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в драматическом четвертьфинале и вышел в следующий этап Лиги чемпионов. Встреча на «Этихаде» завершилась вничью 1:1, поэтому победитель был определен в серии 11-метровых ударов.

Полузащитник «Сити» Родри не смог скрыть своего разочарования после игры. Он настаивал на том, что «горожане» были сильнее.

«Особо сказать нечего. Поздравляю «Реал Мадрид». Честно говоря, сегодня вечером я видел только одну команду на поле», - заявил Родри.

«Мы заслуживали того, чтобы пройти дальше. Этому нет объяснения. Мы не ожидали, что «Реал» будет так обороняться».