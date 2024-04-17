🤯💰 Понеслась! «Байер» установил сумасшедший ценник на Виртца. Игроком интересуются «Барселона» и «Реал», но, по слухам, он готов уйти только в одну команду... 😨
Леверкузенский «Байер» начинает пользоваться заслуженной славой. Немецкий клуб установил ошеломительную цену на одного из ключевых игроков команды.
128 миллионов фунтов стерлингов – именно столько придётся заплатить за 20-летнего Флориана Виртца, которым интересуется «Барселона» и мадридский «Реал».
Radio Marca сообщает, что немецкий клуб намерен серьёзно заработать будущим летом, но не уточняет, сколько игроков могут покинуть команду.
Реакция фанатов.
💭 «Барса» хлопнула дверью».
💭 «Представьте реакцию «Барсы».
💭 «Это всё ещё дешево за Виртца, который способен в одиночку приносить результат. К сожалению, в наши дни футбольный мир немного туповат».
💭 «Добро пожаловать в «Реал» через год».
💭 «Говорят, что этот парень перейдёт только в «Баварию». Это его любимый клуб детства».