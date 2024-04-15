Иван Ракитич обживается в Саудовской Аравии: «Я пришел, чтобы продолжить историю «Аль-Шабаба»

Иван Ракитич завершил свою карьеру в Европе и перебрался в Саудовскую Аравию – с 31 января 2024 хорватский полузащитник выступает за «Аль-Шабаб».

Бывший игрок «Барселоны» и «Севильи» неплохо устроился в Эр-Рияде, играя за самый старый клуб страны -- «Аль-Шабаб» был основан в 1947 году.

36-летний футболист снялся для обложки ближневосточного издания Esquire и дал интервью, где заявил: «Я пришел, чтобы сделать разницу в клубе. У «Аль-Шабаба» уже есть своя история в этой стране, где так страстно любят футбол. Я пришел, чтобы помочь продолжить эту историю».

На сегодняшний день «Аль-Шабаб» занимает 11-ую строчку в чемпионате страны.