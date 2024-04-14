Защитник «Ромы» Ндика схватился за грудь и лег на газон. Матч с «Удинезе» приостановили

Выясняют, что произошло с игроком.

Во время матча 32 тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой» на 72-й минуте случилось чрезвычайное происшествие: защитник гостей Эван Ндика внезапно почувствовал себя нехорошо. Ивуариец схватился за грудь в районе сердца и лег на газон.

По первым же кадрам было понятно, что все серьезно, так как на лице футболиста была гримаса боли. К нему поспешили врачи «Ромы», однако практически сразу они вызвали медицинскую бригаду.

Игрока сразу же погрузили на носилки и унесли в подтрибунное помещение. Похоже, что медики задействовали дефибриллятор.

Болельщики «Удинезе» стоя аплодисментами поддержали Эвана Ндика.

Габриэлле Чоффи и Даниэле Де Росси − главные тренеры «Удинезе» и «Ромы» соответственно, пообщались с главным арбитром Лукой Пайеретто и приняли решение приостановить матч. Игроки явно были в шоке и не готовы продолжать игру.

Воспитанник «Ромы», коренной римлянин Лоренцо Пеллегрини успел бегать к гостевой трибуне, чтобы объяснить тифози, что происходит.

По итогу официальные лица приняли окончательное решение о приостановке игры. Эвана Ндика госпитализировали, о его состоянии пока ничего неизвестно.