«Как в школе. Приходишь и получаешь оценку». Неймар ни разу не сыграл за «Аль-Хилаль» в кубке - но ушел с медалью и улыбкой

«Как в школе, твоя группа делает всю работу, а ты приходишь и получаешь оценку», - сказал Неймар после победы в Суперкубке Саудовской Аравии с «Аль-Хилалем»

Бразилец был травмирован с середины октября и на данный момент провел всего пять матчей за саудовскую команду, и ни один из них не пришелся на Суперкубок, но медаль он все же получил.

Несмотря на опасения, что 32-летнему футболисту придется завершить карьеру из-за серьезной травмы, Неймар планирует начать выступать за «Аль-Хилаль» в конце апреля или в мае.

Прошлым летом Неймар был в шаге от возвращения в «Барселону», но каталонцы не смогли его себе позволить, и он отправился в Саудовскую Аравию.

В финале «Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Иттихад» 4:1, а бывший нападающий «Барсы» Малком забил два мяча.