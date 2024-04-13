Артета объяснил игру рукой Габриэла с позиции правил. Уверен, судья поступил правильно

Микель Артета считает, что судья руководствовался «здравым смыслом», не назначив пенальти за спорный инцидент с участием Габриэля в матче «Арсенала» и «Баварии».

Во втором тайме Давид Райя выполнил удар от ворот в сторону Габриэла, который остановил мяч руками, похоже, не понимая, что он находился в игре.

Судья Гленн Нюберг разрешил продолжить матч, в то время как разъяренные игроки «Баварии» начали жаловаться.

Позднее тренер мюнхенцев Томас Тухель обвинил Нюберга в предвзятости, поскольку судья назвал действия Габриэля «детской ошибкой».

В преддверии воскресного матча против «Астон Виллы» Артета сказал: «Да, я заметил это, особенно после того, как последовала определенная реакция от игроков «Баварии».

Но судьи использовали закон, а закон говорит о том, что нужно руководствоваться здравым смыслом, а не извлекать выгоду из ситуации, в которой нет никакого преимущества».