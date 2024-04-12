«Ничего святого». Фанатов шокировало поведение Неймара на дне рождении собственной дочери🎥

Неймар прошлым летом покинул «ПСЖ» и перебрался в Саудовскую Аравию.

32-летний футболист перешел в «Аль-Хилаль». Однако, проведя всего пять матчей с новой командой, Неймар получил серьезную травму колена во время международного перерыва и выбыл из строя до конца сезона.

Логично было предположить, что, находясь вне поля, бразилец будет проводить больше времени со своей семьей. Но во время вечеринки по случаю дня рождения его шестимесячной дочери, экс-нападающий «Барселоны» был замечен за игрой в покер на своем телефоне.

Видео сразу завирусилось в сети Х, а болельщики отреагировали на него соответствующим образом:

💭«Этот Неймар – конченный. Он играет в покер в разгар вечеринки по случаю дня рождения собственного ребенка».

💭«Кто-нибудь, помогите чуваку».

💭«Неймар через пару лет обанкротится, когда потратит все саудовские деньги, играя в покер».

💭«Выглядит такое поведение как минимум странно».

💭«Ничего святого».