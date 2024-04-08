«ПСЖ» повезло: получили на матч с «Барсой» арбитра, при котором только побеждают. Моуринью назвал его решения позором

УЕФА назначил английского арбитра Энтони Тейлора на матч «Барселоны» и «ПСЖ». Это имя должно быть знакомо болельщикам «Барсы».

Тейлор судил матч «Барселона» - «ПСЖ» в 2021 году, и в тот вечер он закончился для каталонцев не лучшим образом.

Тейлор также был судьей на матче «Барсы» с «Порту» на групповом этапе. «Барса» победила 1:0.

Не так давно Тейлор ввязался в серьезные споры, когда судил финал Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей» в прошлом сезоне. Испанская команда одержала победу благодаря нескольким сомнительным решениям, принятым против римлян.

По окончании матча Жозе Моуриньо проследовал за Тейлором до автостоянки, где назвал его решения позором.

Тем временем для «ПСЖ» Тейлор остается талисманом: когда он судит матчи парижан в Лиге чемпионов, они побеждают. Обыграли «Шахтер» (2:0), «Реал» (3:0), «Дортмунд» (2:0), «Аталанту» (2:1) и «Ювентус» (2:1).