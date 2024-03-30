«Добро пожаловать в Майами, мой друг». Бекхэм встретился с Неймаром и взволновал фанатов одним фото

Неймар все еще восстанавливается после крестов (травмировался в ноябре 2023-го) - но уже давно катает по миру. На днях заехал в Майами, где стартовал сезон у его старых друзей по «Барсе» - Лео Месси и Луиса Суареса.

Бразилец даже пообедал с Дэвидом Бекхэмом, совладельцем «Интер Майами». Англичанин опубликовал фотографию с Неймаром и женой Викторией, подписав: «Добро пожаловать в Майами, мой друг».

Но тут же добавил: «Только на ужин 😂».

Хотели бы воссоединение МСН?