😮 У «Баварии» второй по силе старт в Европе за 20 лет. Лучше был только «Челси» – 2010/11

«Бавария» не замечает соперников на старте сезона Бундеслиги.

За пять туров у мюнхенцев 15 очков, 22 забитых и лишь три пропущенных гола. В национальном чемпионате среди топ-5 лиг лучший старт выдал лишь «Челси» в сезоне–2010/11. У лондонцев была разница мячей +20.

Фанаты не торопятся делать выводы.

💭 «Любопытно, что многие клубы из этого списка не выиграли чемпионат».

💭 «Фавориты Лиги чемпионов».

💭 «Тот «Челси» начал сыпаться уже в ноябре».

💭 «Надеюсь, Кейн сохранит форму до ЧМ».