😮 У «Баварии» второй по силе старт в Европе за 20 лет. Лучше был только «Челси» – 2010/11
«Бавария» не замечает соперников на старте сезона Бундеслиги.
За пять туров у мюнхенцев 15 очков, 22 забитых и лишь три пропущенных гола. В национальном чемпионате среди топ-5 лиг лучший старт выдал лишь «Челси» в сезоне–2010/11. У лондонцев была разница мячей +20.
Фанаты не торопятся делать выводы.
💭 «Любопытно, что многие клубы из этого списка не выиграли чемпионат».
💭 «Фавориты Лиги чемпионов».
💭 «Тот «Челси» начал сыпаться уже в ноябре».
💭 «Надеюсь, Кейн сохранит форму до ЧМ».