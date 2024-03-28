Transfermarkt обновил топ самых дорогих игроков планеты. Первую строчку разделили три футболиста из разных лиг

В марте статистический портал Transfermarkt опубликовал обновленную информацию о рыночной стоимости футболистов из пяти ведущих европейских чемпионатов. Изменился и топ самых дорогих игроков мира.

Первое место в рейтинге по-прежнему делят Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе – их трансферная стоимость оценивается в 180 млн евро. Следом идет еще один представитель «Мадрида» – Винисиус, за которого потенциальному покупателю придется выложить 150 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков планеты выглядит так:

Самым подорожавшим футболистом стал Фил Фоден, теперь по рыночной стоимости он сравнялся с Букайо Сака. Подорожал и Флориан Виртц из леверкузенского «Байера». Он, как и Джамал Мусиала, теперь стоит 110 млн евро. Компанию немецкой молодежи составили Деклан Райс и Виктор Осимхен, за которых тоже придется заплатить 110 млн.

Вряд ли кого-то удивит, что в топе самое больше представительство у Премьер-лиги – 4 игрока. За Бундеслигу в рейтинге отвечают Виртц и Мусиала, а Ла Лигу представляют только игроки «Мадрида». У Серии А и Лиги 1 в рейтинге по одному футболисту.

В топ-10 могли войти и другие игроки, чья трансферная стоимость оценивается в 110 млн евро: Лаутаро Мартинес, Родри и Кейн. Взгляните на топ-20 самых дорогих футболистов.

В рейтинге из 20-ти игроков больше остальных представлен «Мадрид», за него отвечают сразу шесть человек. Любопытно и то, что в топ попал лишь один представитель «Барсы» – Гави.

Как вам такие цифры?