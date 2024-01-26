🚨💣 «Некоторые любовные истории просто заканчиваются». Президент «Наполи» объявил об уходе Осимхена в конце сезона

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что Виктор Осимхен покинет клуб будущим летом.

«Мы знаем об этом с прошлого лета. В противном случае переговоры о продлении не были бы такими долгими. Мы уже знали, что он присоединится к «Реалу», «ПСЖ» или клубу Премьер-лиги.

Некоторые любовные истории просто заканчиваются», - заявил Де Лаурентис.

Напомним, что Осимхен недавно продлил контракт с «Наполи» до 2026 года. Сделка включает в себя пункт о выкупе за 125 миллионов евро.

Фаворитом на подписание нигерийца считается «Челси».

Осимхен забил семь голов и отдал две голевые передачи в 13 матчах текущего сезона Серии А.