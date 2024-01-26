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🚨💣 «Некоторые любовные истории просто заканчиваются». Президент «Наполи» объявил об уходе Осимхена в конце сезона

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что Виктор Осимхен покинет клуб будущим летом.

«Мы знаем об этом с прошлого лета. В противном случае переговоры о продлении не были бы такими долгими. Мы уже знали, что он присоединится к «Реалу», «ПСЖ» или клубу Премьер-лиги.

Некоторые любовные истории просто заканчиваются», - заявил Де Лаурентис.

Напомним, что Осимхен недавно продлил контракт с «Наполи» до 2026 года. Сделка включает в себя пункт о выкупе за 125 миллионов евро.

Фаворитом на подписание нигерийца считается «Челси».

Осимхен забил семь голов и отдал две голевые передачи в 13 матчах текущего сезона Серии А.

4 комментария
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пойдет в ливерпуль тренером?
+3
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+3
125 млн очень даже неплохие деньги для Наполи, если конечно такой покупатель найдется
+2
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Наполи разваливается, набирают новых игроков, сезон пропущен. Неизвестно как покажут новые игроки и покажут ли хороший футбол.
+1
-1
0
Ответ Джони Му
125 млн очень даже неплохие деньги для Наполи, если конечно такой покупатель найдется
Боули заплатит
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