Джорджина Родригес блистает на церемонии вручения наград Joy в окружении звезд первой величины

В Эр-Рияде состоялась ежегодная церемония вручения наград Joy Awards. Уже третий год подряд Joy Awards является одной из самых престижных наград в регионе, присуждаемой талантам в области кино, телевидения, спорта и даже социальных сетей.

Среди гостей было множество звезд первой величины, в том числе Энтони Хопкинс, Джон Сина, Ева Лонгория, но одним из главных украшений вечера стала Джорджина Родригес в роскошном образе.