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Джорджина Родригес блистает на церемонии вручения наград Joy в окружении звезд первой величины

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Джорджина Родригес
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

В Эр-Рияде состоялась ежегодная церемония вручения наград Joy Awards. Уже третий год подряд Joy Awards является одной из самых престижных наград в регионе, присуждаемой талантам в области кино, телевидения, спорта и даже социальных сетей.

Среди гостей было множество звезд первой величины, в том числе Энтони Хопкинс, Джон Сина, Ева Лонгория, но одним из главных украшений вечера стала Джорджина Родригес в роскошном образе.

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