Иско положил дубль «Барсе» за 3 минуты – второму голу аплодировал даже Хави. В 31 год у него 10 наград MVP в 20 турах
Иско забрал все внимание в матче «Барсы» и «Бетиса», оформив дубль в ворота каталонцев за три минуты.
Первый мяч был забит после мощного удара – Пенья не справился.
Во втором эпизоде Иско мастерски обыграл офсайдную ловушку, догнал передачу партнера и пробил в самый угол.
Даже Хави аплодировал.
Когда Иско покинул «Мадрид», возрождение его карьеры казалось маловероятным. К неудачам добавились короткое пребывание в «Севилье», закончившееся через четыре месяца, и неудачный переход в берлинский «Унион» в феврале 2023 года.
Однако через полгода «Бетис» принял его на один сезон, и с тех пор испанец не подводит: у 31-летнего полузащитника 10 наград MVP в 20 турах, а также 5 голов и 3 ассиста в Ла Лиге.
Обычное похлопывание, типа - "соберитесь, сконцентрируйтесь".
Такое ощущение, автор сам матч тоже по фоткам смотрел))