Гаспачо
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Иско положил дубль «Барсе» за 3 минуты – второму голу аплодировал даже Хави. В 31 год у него 10 наград MVP в 20 турах

Иско Иско
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Иско забрал все внимание в матче «Барсы» и «Бетиса», оформив дубль в ворота каталонцев за три минуты.

Первый мяч был забит после мощного удара – Пенья не справился.

Во втором эпизоде Иско мастерски обыграл офсайдную ловушку, догнал передачу партнера и пробил в самый угол.

Даже Хави аплодировал.

Когда Иско покинул «Мадрид», возрождение его карьеры казалось маловероятным. К неудачам добавились короткое пребывание в «Севилье», закончившееся через четыре месяца, и неудачный переход в берлинский «Унион» в феврале 2023 года.

Однако через полгода «Бетис» принял его на один сезон, и с тех пор испанец не подводит: у 31-летнего полузащитника 10 наград MVP в 20 турах, а также 5 голов и 3 ассиста в Ла Лиге.

8 комментариев
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Хави не голу Иско аплодировал, а таким образом команду пытался взбодрить.
Обычное похлопывание, типа - "соберитесь, сконцентрируйтесь".
Такое ощущение, автор сам матч тоже по фоткам смотрел))
+37
0
+37
МВП должен был брать Ферран, и тот же Ямаль заслужил не меньше. А так Иско молодец, здорово вытащил проигрывающий матч но Барса все таки забрала свое, как удивительно
+10
-1
+9
Но MVP должен был получать совсем другой игрок..
+9
-1
+8
Ферран Торрес должен быть MVP этого матча, забив 3 гола и сделав 1 ассист!
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Хороший вариант для МЮ
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Интересно, вернут ли его в сборную на евро?
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забрать надо иско😂
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Ферран 🗿🗿🗿
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