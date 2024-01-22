Иско положил дубль «Барсе» за 3 минуты – второму голу аплодировал даже Хави. В 31 год у него 10 наград MVP в 20 турах

Иско забрал все внимание в матче «Барсы» и «Бетиса», оформив дубль в ворота каталонцев за три минуты.

Первый мяч был забит после мощного удара – Пенья не справился.

Во втором эпизоде Иско мастерски обыграл офсайдную ловушку, догнал передачу партнера и пробил в самый угол.

Даже Хави аплодировал.

Когда Иско покинул «Мадрид», возрождение его карьеры казалось маловероятным. К неудачам добавились короткое пребывание в «Севилье», закончившееся через четыре месяца, и неудачный переход в берлинский «Унион» в феврале 2023 года.

Однако через полгода «Бетис» принял его на один сезон, и с тех пор испанец не подводит: у 31-летнего полузащитника 10 наград MVP в 20 турах, а также 5 голов и 3 ассиста в Ла Лиге.