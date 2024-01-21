😨 «В отличии от ситуации с Винисиусом, здесь нет оправдания фанатам». В соцсетях поддержали Майка Меньяна, ставшего жертвой расистских кричалок

Голкипер «Милана» Майк Меньян прокомментировал расистский скандал, случившейся на матче с «Удинезе».

«Мы не можем так играть в футбол. При первом же ударе от ворот, я услышал обезьяньи крики, но ничего не сказал.

Второй удар от ворот - они сделали это снова. Поэтому я сообщил о случившемся резервному арбитру и нашей скамейке запасных.

Необходимы очень жесткие санкции. Обычные разговоры не имеют эффекта», - пожаловался вратарь.

Матч Серии А «Удинезе» - «Милан» прервали в первом тайме из-за расистских кричалок в адрес голкипера гостей.

💭 «Он поступил правильно. Мы должны бороться с расистами и никогда не позволять им побеждать. Мы за тобой, Майк».

💭 «Тот факт, что расизм еще существует в 2024 году очень печален».

💭 «Итальянская лига закипает от расизма. Ужас».

💭 «Футбол открыт для всех. Прекратите ненависть».

💭 «В отличии от ситуации с Винисиусом, здесь нет оправдания фанатам».