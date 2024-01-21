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😨 «В отличии от ситуации с Винисиусом, здесь нет оправдания фанатам». В соцсетях поддержали Майка Меньяна, ставшего жертвой расистских кричалок

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Голкипер «Милана» Майк Меньян прокомментировал расистский скандал, случившейся на матче с «Удинезе».

«Мы не можем так играть в футбол. При первом же ударе от ворот, я услышал обезьяньи крики, но ничего не сказал. 

Второй удар от ворот - они сделали это снова. Поэтому я сообщил о случившемся резервному арбитру и нашей скамейке запасных.

Необходимы очень жесткие санкции. Обычные разговоры не имеют эффекта», - пожаловался вратарь.

Матч Серии А «Удинезе» - «Милан» прервали в первом тайме из-за расистских кричалок в адрес голкипера гостей.

💭 «Он поступил правильно. Мы должны бороться с расистами и никогда не позволять им побеждать. Мы за тобой, Майк».

💭 «Тот факт, что расизм еще существует в 2024 году очень печален».

💭 «Итальянская лига закипает от расизма. Ужас».

💭 «Футбол открыт для всех. Прекратите ненависть».

💭 «В отличии от ситуации с Винисиусом, здесь нет оправдания фанатам».

1 комментарий
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и только русские комментаторы оправдывают и поддерживают расистов. Ведь по их мнению футболист с детства должен был привыкнуть что есть конченое быдло которое имеет полное право безнаказанно оскорблять и унижать его за цвет кожи , длинный нос или большие уши , да за всё что угодно. А ещё футболист получает деньги и потому не является человеком что даёт каждому право насрать ему на голову. В первую очередь эти правокаторы должны получить бан на доступ на любые спортивные мероприятия пожизненно и такой штраф что бы другие поняли что переходить на личности не стоит. Своё презрение к игрокам команды соперника можно выражать в совсем другой форме никак не переходя на личностные качества ,цвет кожи или другие отличия человека. Никто и слова не сказал когда Донарумму закидали деньгами хоть и понятно что это ему было не приятно ,но это отценка поступка но ни как не расизм.
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