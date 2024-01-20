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«Пеп говорил о его ауре». Кайл Уокер объяснил, почему хотел бы сыграть с Месси

Кайл Уокер Кайл Уокер
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«Я думаю, что это должен быть Месси», — сказал Кайл Уокер FIFPRO, когда его спросили, с кем бы он хотел когда-нибудь сыграть.

«Пеп рассказывал о его ауре на поле. Я говорил с Хулианом Альваресом о нем и о том, что он привносит в команду».

«Я играл против Месси, мне посчастливилось играть против него, но играть с ним было бы чем-то особенным», - заключил англичанин.

Присоединяйся к «Интер Майами», Кайл! Рано или поздно им может понадобиться правый защитник мирового класса.

Кайл Уокер встречался с Лео Месси всего дважды за свою карьеру, это были матчи «Манчестер Сити» против «Пари Сен-Жермен».

1 комментарий
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Лео шикарный голешник тогда положил из-за штрафной. Главный бомбардир ворот английских клубов в истории ЛЧ)
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