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😱 «Рома» и Моуринью могут встретиться уже через неделю. Для этого Жозе должен просто подписать контракт

Брюно Женезьо
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Жозе Моуринью является одним из фаворитов на пост тренера саудовского «Аль-Шабаба», сообщает Foot Mercato.

Клуб уволил в декабре Игора Бишчана и продолжает поиски нового тренера.

Брюно Женезьо - еще один кандидат на работу в саудовском клубе. Французский специалист был уволен из «Ренна» в начале сезона и до сих пор остается без клуба.

Любопытно, что если Моуринью возглавит «Аль-Шабаб», то уже через неделю сможет встретиться с «Ромой», которая проведет товарищеский матч с клубом из Саудовской Аравии.

Напомним, что 16 января «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью. Португалец провел в клубе 2,5 года, выиграв Лигу конференций в сезоне-2021/22 и добравшись до финала Лиги Европы-2022/23.

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