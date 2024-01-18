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❤️‍🔥 «Я предложил себя Сидни Суини». Фанаты подхватили идею Лингарда и запустили новый тренд в соцсетях

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Вы уже слышали, что экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, который остается без клуба с мая 2023 года, предложил свои услуги «Барселоне».

Эта новость настолько рассмешила фанатов, что в соцсетях появился новый тренд. Вы быстро поймете о чем речь.

💭 «Лингард вдохновил меня предложить себя Сидни Суини».

💭 «Я предложил себя Марго Робби после 6 лет без девушки».

💭 «Эй, Скарлетт Йоханссон, я здесь, детка».

💭 «Срочные новости: какой-то чувак предложил себя Сабрине Карпентер после шести месяцев без девушки».

💭 «Я предложил себя «Барселоне» после 516 месяцев без клуба».

💭 «Лингард говорит «ДА» «Барселоне»! Жаль, что «Барса» ничего не просила».

💭 «Танцы Левандовски и Лингарда в тик-токе могут стать хитом».

💭 «Ты промахиваешься в 100% ударов».

💭 «Возьмите его на минимально возможную зарплату, сделайте так, чтобы он хорошо выглядел на поле, а затем перепродайте за пару миллионов».

А к кому бы обратились вы?

14 комментариев
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Мостовой- подержите мое пиво.
+40
0
+40
Так Лингард вполне соответствует нынешнему уровню Барселоны.
+38
-13
+25
Ответ miiister
Мостовой- подержите мое пиво.
Ему кто не предложи, он от всех откажется. Слишком хорош для всего этого дерьма))
+7
0
+7
предложу себя старушке Хайди Клум пока еще хоть что то может)))
+4
0
+4
Ответ Стахович
Сидни Суини типа круто? Лучше Зендаю или Хлою Морец выберу
то есть страшная и тощая Зендая и просто тощая Морец, это очень круто?! у каждого свои вкусы.
+5
-1
+4
Ответ Стахович
Сидни Суини типа круто? Лучше Зендаю или Хлою Морец выберу
"Лучше ...Хлою Морец..."
🤮
+3
-2
+1
Тема не раскрыта - минус
0
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Мы предлагаем, нас предлагают, как это часто не совпадает
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Легенда мю, удачи ему где бы он ни был
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Ответ ЕгориЙ
Ему кто не предложи, он от всех откажется. Слишком хорош для всего этого дерьма))
та канеш, ты предложи ему почеканить мяч?!
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Ответ Стахович
Сидни Суини типа круто? Лучше Зендаю или Хлою Морец выберу
Сидни сейчас дико популярна у тамошней молодежи. В основном из-за сериала "Эйфория".
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