❤️🔥 «Я предложил себя Сидни Суини». Фанаты подхватили идею Лингарда и запустили новый тренд в соцсетях
Вы уже слышали, что экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, который остается без клуба с мая 2023 года, предложил свои услуги «Барселоне».
Эта новость настолько рассмешила фанатов, что в соцсетях появился новый тренд. Вы быстро поймете о чем речь.
💭 «Лингард вдохновил меня предложить себя Сидни Суини».
💭 «Я предложил себя Марго Робби после 6 лет без девушки».
💭 «Эй, Скарлетт Йоханссон, я здесь, детка».
💭 «Срочные новости: какой-то чувак предложил себя Сабрине Карпентер после шести месяцев без девушки».
💭 «Я предложил себя «Барселоне» после 516 месяцев без клуба».
💭 «Лингард говорит «ДА» «Барселоне»! Жаль, что «Барса» ничего не просила».
💭 «Танцы Левандовски и Лингарда в тик-токе могут стать хитом».
💭 «Ты промахиваешься в 100% ударов».
💭 «Возьмите его на минимально возможную зарплату, сделайте так, чтобы он хорошо выглядел на поле, а затем перепродайте за пару миллионов».
А к кому бы обратились вы?
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