❤️‍🔥 «Я предложил себя Сидни Суини». Фанаты подхватили идею Лингарда и запустили новый тренд в соцсетях

Вы уже слышали, что экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, который остается без клуба с мая 2023 года, предложил свои услуги «Барселоне».

Эта новость настолько рассмешила фанатов, что в соцсетях появился новый тренд. Вы быстро поймете о чем речь.

💭 «Лингард вдохновил меня предложить себя Сидни Суини».

💭 «Я предложил себя Марго Робби после 6 лет без девушки».

💭 «Эй, Скарлетт Йоханссон, я здесь, детка».

💭 «Срочные новости: какой-то чувак предложил себя Сабрине Карпентер после шести месяцев без девушки».

💭 «Я предложил себя «Барселоне» после 516 месяцев без клуба».

💭 «Лингард говорит «ДА» «Барселоне»! Жаль, что «Барса» ничего не просила».

💭 «Танцы Левандовски и Лингарда в тик-токе могут стать хитом».

💭 «Ты промахиваешься в 100% ударов».

💭 «Возьмите его на минимально возможную зарплату, сделайте так, чтобы он хорошо выглядел на поле, а затем перепродайте за пару миллионов».

А к кому бы обратились вы?