Гаспачо
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❤️‍🔥🔞 «Я помню боль, которую чувствовала на следующий день, потому что не привыкла... так сильно. Матрас был уничтожен». Ванда рассказала о первой ночи с Икарди 🫣

Мауро Икарди Мауро Икарди
Галатасарай Галатасарай
Ванда Нара Ванда Нара
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Футбол Футбол

Ванда Нара стала гостем передачи Rumis, которую ведет ее сестра Заира.

Модель и футбольный агент Ванда Нара подробно рассказала о первой ночи, проведенной с игроком «Галатасарая» Мауро Икарди.

Это случилось после того, как девушка рассталась с экс-игроком «Барселоны» и «ФК Москва» Макси Лопесом (но жила с ним в разных комнатах одного дома). В этот период Ванда познакомилась с Икарди, который однажды пригласил ее к себе.

«Этот матрас, должно быть, использовался 200 женщинами, но после меня он был полностью уничтожен. Ему больше не нужен был матрас. Я помню боль, которую чувствовала на следующий день, потому что не привыкла... так сильно. Раньше я принимала ибупрофен каждые четыре часа!

«Я думаю, что если бы в ту ночь все вышло по-другому, то между нами ничего бы не произошло», - призналась жена и агент нападающего «Галатасарая».

9 комментариев
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0 комментариев, 43 лайка...Правильно, помолчим)))
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Думаю, тотал > 2,5 пробил
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что эта спортивная новость делает на нашем, даже не знаю каком, сайте? xDD
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Мауро до душевной боли испепелил Ванду взглядом, сидя на стуле возле кровати..
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То же самое примерно вчера чувствовала Барса
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WTF???!
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Ответ pashtiga
Думаю, тотал > 2,5 пробил
слушай девицы и приукрашать могут, не только приуменьшать ))
тем более после 200 чем крыть?
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