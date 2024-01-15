❤️‍🔥🔞 «Я помню боль, которую чувствовала на следующий день, потому что не привыкла... так сильно. Матрас был уничтожен». Ванда рассказала о первой ночи с Икарди 🫣

Ванда Нара стала гостем передачи Rumis, которую ведет ее сестра Заира.

Модель и футбольный агент Ванда Нара подробно рассказала о первой ночи, проведенной с игроком «Галатасарая» Мауро Икарди.

Это случилось после того, как девушка рассталась с экс-игроком «Барселоны» и «ФК Москва» Макси Лопесом (но жила с ним в разных комнатах одного дома). В этот период Ванда познакомилась с Икарди, который однажды пригласил ее к себе.

«Этот матрас, должно быть, использовался 200 женщинами, но после меня он был полностью уничтожен. Ему больше не нужен был матрас. Я помню боль, которую чувствовала на следующий день, потому что не привыкла... так сильно. Раньше я принимала ибупрофен каждые четыре часа!

«Я думаю, что если бы в ту ночь все вышло по-другому, то между нами ничего бы не произошло», - призналась жена и агент нападающего «Галатасарая».