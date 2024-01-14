Старший сын Криштиану Роналду замечен на трибунах во время финала Суперкубка Испании🎥

Вчера вечером «Реал Мадрид» разгромил «Барселону» (4:1) и выиграл Суперкубок Испании.

Поскольку турнир проходил в Эр-Рияде, то болельщики «сливочных» очень ждали воссоединения Криштиану Роналду с бывшим клубом.

Портал Footmercato сообщил о том, что легендарный португалец присутствовал на игре, но какого-либо подтверждения этому не последовало, однако старший сын Роналду – Криштиану-младший был замечен на трибунах.

Напомним, что Криштиану пробыл в мадридском клубе с лета 2009 года по лето 2018 года. В общей сложности португалец сыграл 438 матчей, в которых отметился 450 мячами и 131 голевыми передачами.