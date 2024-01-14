Гаспачо
Блог

Куртуа и его жена ждут ребенка. Это она изменила Де Брюйне?

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ла Лига Ла Лига
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Тибо Куртуа ждет первого ребенка от своей жены, израильской модели Мишель Герциг.

Некоторые поклонники задаются вопросом, не эта ли девушка скандально изменила Кевину де Брюйне около 10 лет назад. Ответ: нет, не та. Тибо и Мишель встречаются с 2021 года.

Бывшая девушка де Брюйне – Каролина Лийнен, бывшая теннисистка, которая рассталась с Кевином, как только всплыла история с Куртуа. Звезда «Манчестер Сити», в свою очередь, состоит в длительных отношениях с моделью Мишель Лакруа.

Несмотря на все это, кажется, что между Куртуа и Де Брюйне все еще существует некоторая напряженность. Оставаясь товарищами по сборной Бельгии, эти двое, очевидно, затаили друг на друга обиду.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
как за 13 минут эта сплетня набрала 45 лайков?
+12
0
+12
будь у Кевина большая обида. он бы выгнал Куртуа из сборной. президент федерации и тренер давали ему такой карт бланш. он не стал этого делать. он просто потерял всякое уважение к этому человеку. да и все. а какие могут быть обиды у Куртуа, если это он крыса.
+6
-1
+5
Ответ StillInTheGame
как за 13 минут эта сплетня набрала 45 лайков?
Новость публикуется с +50 чтобы сразу попасть в тренды. иначе ей никогда не оказаться там.
блат или бонус от модераторов сайта, или публикация от самого модератора.

Пы сы: не за заслуги
+3
0
+3
> Тибо Куртуа ждет первого ребенка от своей жены

так кто у них рожать-то будет?!
+1
0
+1
и оба выбрали девушек по имени Мишель)
0
0
0
Ответ Артур Мкртычян
будь у Кевина большая обида. он бы выгнал Куртуа из сборной. президент федерации и тренер давали ему такой карт бланш. он не стал этого делать. он просто потерял всякое уважение к этому человеку. да и все. а какие могут быть обиды у Куртуа, если это он крыса.
Любой уважающий себя футболист мечтает стать чемпионом мира по футболу. Кевин знал это , что в случае ухода Куртуа из сборной шансов почти нет взять мундиаль.А так хоть бронзой довольствуется
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий