Куртуа и его жена ждут ребенка. Это она изменила Де Брюйне?
Тибо Куртуа ждет первого ребенка от своей жены, израильской модели Мишель Герциг.
Некоторые поклонники задаются вопросом, не эта ли девушка скандально изменила Кевину де Брюйне около 10 лет назад. Ответ: нет, не та. Тибо и Мишель встречаются с 2021 года.
Бывшая девушка де Брюйне – Каролина Лийнен, бывшая теннисистка, которая рассталась с Кевином, как только всплыла история с Куртуа. Звезда «Манчестер Сити», в свою очередь, состоит в длительных отношениях с моделью Мишель Лакруа.
Несмотря на все это, кажется, что между Куртуа и Де Брюйне все еще существует некоторая напряженность. Оставаясь товарищами по сборной Бельгии, эти двое, очевидно, затаили друг на друга обиду.
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Пы сы: не за заслуги
так кто у них рожать-то будет?!