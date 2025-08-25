🎥 Дембеле назвал любимых одноклубников и составил мини-сборную из лучших товарищей по команде

Гийом Балаге взял интервью у Усмана Дембеле – как у одного из главных претендентов на «Золотой мяч» в 2025-м году. В соцсетях журналист поделился коротким отрывком из беседы с футболистом.

Балаге попросил француза назвать любимых одноклубников – тех, с кем ему было особенно приятно вместе играть и делить раздевалку. Усман выбрал пятерых:

«Это Лионель Месси, [Пьер-Эмерик] Обамеянг, Марко Ройс, Серджи Бускетс и Педри».

Следующее задание – собрать сборную лучших одноклубников. Себя Дембеле сразу исключил:

«Так, сейчас подумаю. Вратарь, вратарь… [Марк-Андре] Тер Стеген. В обороне Самюэль Умтити, в полузащите Серджи Бускетс, а впереди Месси и Обамеянг».

Почему никого из «ПСЖ» не вспомнил?