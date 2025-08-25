Сэр Дэвид – пасечник🐝: бывший футболист смог монетизировать и это хобби

Есть что-то чего не умеет Дэвид Бекхэм? Сэр Дэвид поделился в Инстаграм своими успехами на пасеке.

«С того момента, как в 2020 году у меня появился первый улей и до того, как я открыл свой собственный бизнес по производству закусок на основе мёда @beeupsnacks, я так много узнал о пользе для здоровья наших пчёл 🍯💛 С Всемирным днём медоносных пчёл», – написал англичанин.

«Моя любовь к пчеловодству и изготовлению собственного мёда началась как хобби и быстро переросла в страсть. Я строил ульи вместе с сыновьями, научился ухаживать за пчёлами и освоил искусство сбора одного из самых полезных суперфудов природы», – признается Дэвид.

Свое хобби бывший футболист сумел монетизировать, создав полезные закуски на медовой основе.