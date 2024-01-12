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Джорджина Родригес блистает во время отпуска в Дубае, демонстрируя богатую коллекцию украшений

Джорджина Родригес
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Джорджина Родригес продемонстрировала украшения стоимостью 4 миллиона фунтов на отдыхе с Криштиану Роналду.

29-летняя Джорджина зашла в Инстаграм, чтобы рассказать своим 55,6 миллионам подписчиков о новом путешествии в Дубай.

Джорджина продемонстрировала ряд смелых нарядов, а также изрядную долю ее ослепительных украшений, включая бриллиантовый комплект стоимостью 2,7 миллиона фунтов и кольцо Cartier стоимостью 600 000 фунтов стерлингов.

Джорджина также поделилась очаровательным снимком Роналду, идущего рука об руку с одной из дочерей и снимком в компании друзей.

На всех кадрах Джорджина блистает в бриллиантах.

2 комментария
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🤦 Шейк гораздо лучше неё, особенно если глянуть на фото папарацци, без обработки, то там вообще небо и земля, бегемот против стройняшки, ну и Ирина гораздо скромнее, уж не говоря о том что она и без Криша себе карьеру сделала
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можно вывезти девушку из деревни, но не наоборот)
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