Джорджина Родригес блистает во время отпуска в Дубае, демонстрируя богатую коллекцию украшений

Джорджина Родригес продемонстрировала украшения стоимостью 4 миллиона фунтов на отдыхе с Криштиану Роналду.

29-летняя Джорджина зашла в Инстаграм, чтобы рассказать своим 55,6 миллионам подписчиков о новом путешествии в Дубай.

Джорджина продемонстрировала ряд смелых нарядов, а также изрядную долю ее ослепительных украшений, включая бриллиантовый комплект стоимостью 2,7 миллиона фунтов и кольцо Cartier стоимостью 600 000 фунтов стерлингов.

Джорджина также поделилась очаровательным снимком Роналду, идущего рука об руку с одной из дочерей и снимком в компании друзей.

На всех кадрах Джорджина блистает в бриллиантах.