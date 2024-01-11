«Подожди меня на небесах». Проникновенные слова Зеппа Майера о его друге – Франце Беккенбауэре

7 января умер Франц Беккенбауэр. Многие футболисты выразили свое почтение великому Кайзеру, но, пожалуй, самые пронзительные слова подобрал Зепп Майер.

Трио Мюллера, Майера и Беккенбауэра стало символом «Баварии» и сборной Германии. Сейчас в живых остался только Зепп, которому в феврале 2024 года исполнится 80 лет.

Мюнхенцы опубликовали открытое письмо Майера поклонникам Рекордмайстера. В тексте голкипер тепло вспоминает о своем старом друге:

«Дорогие болельщики «Баварии», Франц Беккенбауэр – человек из нашей команды, которого я знаю дольше всех. Когда он пришел к нам совсем молодым парнем, я был в «Баварии» всего год. Тогда мы все знали, что он обладает большим талантом, но тот факт, что он впоследствии стал Кайзером, заслуживает глубочайшего уважения.

Что меня больше всего впечатляло в нем на протяжении десятилетий, так это то, что люди всегда смотрели на него снизу вверх, но он никогда не смотрел на других свысока. Лукавлю, иногда он так поступал, но лишь во время матча, когда дела шли не по его сценарию. Бывало, мы с ним спорили в моей штрафной.

Годы спустя он подтрунивал надо мной, говоря, что у него сместился межпозвоночный диск из-за того, что я слишком часто прыгал ему на спину во время празднования голов. Когда дело доходило до действительно серьезных проблем с координацией, он всегда отмахивался от меня – до тех пор, пока мне это не надоедало. «Если ты сделаешь это еще раз, я встану перед тобой на колени и притворюсь, что кланяюсь тебе», – пригрозил я ему. Однажды я был близок к тому, чтобы вот так отпраздновать. Я почти встал на колени, но в итоге не вышло, мы все-таки не сфотографировались.

Люди обожали его таким. И это правильно. Не думаю, что сегодня существуют такие люди, как Франц. Он был последним из поколения, которое всегда усердно работало, добивалось великих свершений и все же никогда не относилось к себе слишком серьезно. Когда он за что-то брался, он доводил дело до конца – и тот факт, что у него все всегда получалось, объясняется не пресловутым везением. Это заслуга Франца. Он всегда выкладывался на 100 процентов, хотя все выглядело так просто, что людям казалось, будто его футболку даже стирать не придется. Благодаря такому настрою сбылись его самые большие мечты даже после завершения карьеры игрока.

Франц никогда не был слишком хорош ни для одной задачи, но он никогда не отказывал – к счастью! Немецкий футбол был бы намного менее успешным, если бы Франц не был тем человеком, которым он был. Он был образцом для подражания для всех нас, мы росли вместе с ним. Поколения могут учиться у него: никогда не сдавайся, всегда выкладывайся полностью и всегда оставайся самим собой.

Я имел честь познакомиться с ним. На протяжении всей своей жизни он всегда был таким же застенчивым, милым и забавным парнем, каким был в свой первый день с нами в «Баварии».

Затем Майер обратился к Беккенбауэру:

«Дорогой Франц, что бы я хотел сказать тебе сейчас? Пожалуйста, подожди меня на небесах. Я нужен тебе там как твой вратарь. Но, надеюсь, ты не будешь сердиться. Тебе придется подождать еще пару лет. А пока ты всегда здесь, в наших мыслях и в моем сердце, мой дорогой старый друг! Твой Зепп».

19 января на «Альянц Арене» «Бавария» проведет большую поминальную службу по Францу Беккенбауэру.