«Боруссия» стильно анонсировала возвращение Санчо. Хватило двух слов и отсылки на Майкла Джордана

Последний раз Джейдон Санчо выходил на поле 26 августа – в матче «МЮ» и «Ноттингем Форест». Англичанин перестал выступать за клуб после продолжительного конфликта с Тен Хагом.

Очевидно, такая ситуация не устраивала обе стороны. Было принято решение отдать вингера в аренду, за Джейдоном пришла дортмундская «Боруссия». Возвращение англичанина «шмели» анонсировали со стилем. Клуб опубликовал шуточное обращение Санчо:

«Дортмунд, Германия (11 января, 2024). Данное заявление было опубликовано сегодня Джейдоном Санчо в ответ на вопросы о его карьерных планах: «Я вернулся».

Пресс-служба «Боруссии» сделала отсылку на Майкла Джордана. Легендарный баскетболист сообщил о своем возвращении в спорт, отправив в офис НБА факс с уже культовой фразой «я вернулся».

Санчо будет выступать за «шмелей» до конца сезона. По сведениям Bild, дортмундцы отдали за аренду вингера около 3,5 млн евро. Немецкий клуб будет платить треть зарплаты Джейдона за полгода – 3 млн евро, утверждает Bild.

Англичанин перебрался в «Юнайтед» из «Боруссии» в 2021 году. Тогда «красные дьяволы» выложили за трансфер англичанина 85 млн евро.

Чего ожидаете от Санчо в Дортмунде?