После скандального завершения футбольного года в Турции Икарди отправился в мини-отпуск в Аргентину - конечно же с Вандой🔥

Много чувственных отпускных фото.

Финальный матч года за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» должен был пройти в Эр-Рияде 29 декабря, но саудовские власти не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также не хотели включать турецкий гимн.

Из-за этого обе команды отказались играть и остались в отелях. Матч был отменен примерно за 10 минут до планируемого начала. «Галатасарай» и «Фенербахче» приняли решение вернуться в Стамбул.

На новогодние каникулы лидер «Галатасарая» Мауро отправился на родину в Аргентину с Вандой Нарой.