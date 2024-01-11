Гаспачо
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После скандального завершения футбольного года в Турции Икарди отправился в мини-отпуск в Аргентину - конечно же с Вандой🔥

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Много чувственных отпускных фото.

Финальный матч года за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» должен был пройти в Эр-Рияде 29 декабря, но саудовские власти не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также не хотели включать турецкий гимн.

Из-за этого обе команды отказались играть и остались в отелях. Матч был отменен примерно за 10 минут до планируемого начала. «Галатасарай» и «Фенербахче» приняли решение вернуться в Стамбул.

На новогодние каникулы лидер «Галатасарая» Мауро отправился на родину в Аргентину с Вандой Нарой.

5 комментариев
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Аладдин - раб лампы, а Икарди - протухшей селедки
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Как же ему эта страшилка яйки крутит!!! 🤮
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Отличная красивая пара!!
*В жизни так бывает...что любовь приходит вновь...*
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Ответ R/Kir
Отличная красивая пара!! *В жизни так бывает...что любовь приходит вновь...*
В жизни не бывает любви, бывает она только в аленьих песнях вроде этой
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неплоха Ванда
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