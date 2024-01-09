Беккенбауэр дружил с Яшиным: приезжал в гости и удивлялся скромности в квартире

Франц Беккенбауэр четыре раза играл против сборной СССР, за это время он познакомился с Львом Яшиным. Звезды своих сборных быстро подружились. Полуфиналист ЧЕ-1968 года и двукратный чемпион страны Анзор Кавазашвили рассказал о взаимоотношениях Ящина и Беккенбауэра:

«Я, честно говоря, не был с ним в дружеских отношениях, но в очень теплых отношениях был с ним Лев Иванович Яшин, он отзывался о нем как о замечательном человеке».

Однажды немецкий защитник даже приезжал в гости к Яшину.

«О визите кайзера Франца муж сообщил в последнюю секунду, как бы между делом. Я чуть со стула не упала, когда услышала!» – приезд немца застал жену Яшина врасплох.

Беккенбауэра встречали водкой, коньяком, шампанским и русской закуской: мясом, лососем, осетрами, цыплятами, икрой и двумя блюдами роскошных омаров. Франц удивлялся, в какой скромной квартире живут Яшины, а после еще не раз приезжал в СССР.